Зачем оккупанты бьют по железной дороге: ответ Генштаба

В Генштабе назвали причину обстрелов железной дороги / фото Генштаба ВСУ

В Генштабе объяснили, зачем вражеские войска сегодня наносили удары по железной дороге.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути снабжения военно-технической помощи от стран-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.

Ранее Главред писал о том, что утром в понедельник, 25 апреля, по всей Украине, кроме Донецкой и Херсонской областей и АР Крым, была объявлена воздушная тревога. В ряде областей звучали взрывы и возникли пожары.

Взрывы в Винницкой области

В частности, в Винницкой области в районе Жмеринки примерно в 8:20 прогремели несколько взрывов. По словам местных жителей, их было три. В той стороне, откуда раздались взрывы, несмотря на пасмурную погоду, было видно, что поднимается дым.

Позже в Винницком горсовете подтвердили, что на территории области прогремели несколько взрывов.

Власти призвали жителей не делать никаких фото с места происшествия, сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

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