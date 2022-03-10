Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием

Владимир Зеленский об угрозе применения РФ химического оружия / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Россия и ее лидер Владимир Путин персонально не осмелятся применить ядерное оружие.

"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Самоубийство – другое дело. Любое применение ядерного оружия станет концом для всех, а не только для того, кто его применит. Эта путинская угроза демонстрирует слабость", – заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Президент убежден, что ядерным оружием угрожают, когда другие аргументы не работают. Он также выразил уверенность, что Россия отдает себе отчет в катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

Зеленский также ответил, смогут ли аматоры воевать с профессионалами.

"Когда ты защищаешь не просто какую-то территорию, а страну в целом, самую национальную государственность, ты защищаешь ее так, как умеешь. У нас нет такого количества солдат как в России. У нас нет столько техники и столько ракет. Но у нас есть то, чего у них нет. Это люди, которые действительно ценят свою свободу и готовы за нее бороться. Потому эта война стала народной войной против захватчиков. А когда война народная, каждому найдется определенная функция. В частности, в территориальной обороне", - сообщил глава государства.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.