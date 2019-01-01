В Москве под гимн рухнул мост, много пострадавших: опубликовано видео момента обрушения

В Москве в Парке Горького под гимн обрушился пешеходный мост / mos.ru

В понедельник, 31 декабря, поздно вечером в столице России Москве в Парке Горького обрушилась секция деревянного пешеходного перехода, расположенного над катком, пострадали 13 человек.

В результате обрушениям моста тяжелых пострадавших нет, говорится на официальном сайте мэра Москвы (сейчас пост занимает Сергей Собянин).

Известный российский блогер Илья Варламов написал в Twitter, что в Парке Горького мост обрушился во время исполнения гимна. На сайте Рен ТВ говорится, что мост упал, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.

По данным мэрии, секция пешеходного перехода обрушилась в результате технической неисправности конструктивных элементов катка. "Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь. Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки", — отмечается в сообщении.

В Сети уже появилось видео, на котором запечатлен момент обрушения моста в Парке Горького.

В Парке Горького обрушился деревянный мост над катком во время исполнения гимна, мэрия Москвы сообщает о 13 пострадавшихhttps://t.co/LWjyvPLApepic.twitter.com/4kWqzw9uCg — Илья Варламов (@varlamov) December 31, 2018

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд. Позже стало известно, что погибли семь человек. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.