Обвал моста в Генуе: новые подробности с места трагедии

Обвал моста в Генуе / repubblica.it

Во вторник, 14 августа, в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.

С 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей.

По данным на утро среды, в результате обрушения погибли по меньшей мере 37 человек (по другим данным 38). Среди жертв происшествия - трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет.

Еще 15 человек получили ранения. Несколько человек пропали без вести. Спасатели предполагают, что под завалами находятся от четырех до 12 человек.

Как сообщает "Би-би-си", в спасательной операции участвуют около 250 пожарных со всей Италии. Также задействованы специально обученные собаки и скалолазное оборудование.

"Мы не теряем надежды", - заявил представитель спасательной службы Эмануэле Гиффи.

Причины обвала выясняются. В итальянском Минтрансе предположили, что к катастрофе могли привести недостатки в обслуживании моста. Как рассказали телеканалу Rai News 24, перед обрушением в мост ударила молния.