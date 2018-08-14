В Италии в результате обрушения моста погибли десятки людей, опубликованы фото и видео

Во вторник, 14 августа, в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост "Польчевера Виадук", длина которого составляла 1 100 метров, в результате есть жертвы.

«Десятки людей, согласно сообщениям, погибли после того, как значительная часть автомобильного моста обрушилась в городе Генуя», - сообщает телеканал Sky News.

Предполагается, что трагедия произошла в результате неожиданного и разрушительного шторма, который обрушился на город.

Отмечается, что во время обрушения около 10 транспортных средств находились на 200-метровой части моста.

По данным итальянской спасательной службы, погибло как минимум 20 человек, сообщает Genova Il Secolo XIX.

Первые 10 травмированных людей отправили в ближайшие больницы. Спасатели считают, что количество погибших может увеличиться.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран.