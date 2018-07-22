В Сеть выложили видео эпичного ЧП на строительстве моста в России

Местные СМИ называют причиной интереса внезапный паводок.
В интернете обнародовали видео, на котором запечатлели эпичное ЧП на строительстве международного моста через Амур на Китай в Российской Федерации.
"На строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран", - отметил в подписи к видеоролику на своей странице в Twitter пользователь "Виталий С".
По информации местных СМИ, причиной ЧП стал внезапный паводок. После снижения уровня воды до приемлемого, обещают в изданиях, разрушенные конструкции будут восстановлена, а работа по строительству моста - продолжена.
Пострадавших при инциденте нет.
На строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран pic.twitter.com/JWB9MFje2j— Виталий С. (@vits2014) 22 июля 2018 г.
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Напомним, в России, в Чите рухнул Каштакский автомобильный мост.