Оккупанты обвинили Украину в новой провокации в Керченском проливе

В Крыму прокомментировали намерение Украины осуществить новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив в Азовское море.
Украина делает заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе, заявил "вице-премьер правительства Крыма" Георгий Мурадов.
Таким образом он прокомментировал заявления официальных представителей Украины о намерении кораблей ВМС осуществить новый проход через Керченский пролив в Азовское море.
По его словам, для такого прохода украинская сторона должна выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения Керчь-Еникальского канала, передает РИА Новости.
"Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала", — сказал он.
По словам Мурадова, это обычные международные правила прохождения таких водных пространств.
Ранее член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич пригрозил иностранным наблюдателям в случае их участия в проходе через Керченский пролив.