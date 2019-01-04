Оккупанты обвинили Украину в новой провокации в Керченском проливе

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Украина делает заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе, заявил "вице-премьер правительства Крыма" Георгий Мурадов.

Таким образом он прокомментировал заявления официальных представителей Украины о намерении кораблей ВМС осуществить новый проход через Керченский пролив в Азовское море.

По его словам, для такого прохода украинская сторона должна выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения Керчь-Еникальского канала, передает РИА Новости.

"Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала", — сказал он.

По словам Мурадова, это обычные международные правила прохождения таких водных пространств.

Ранее член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич пригрозил иностранным наблюдателям в случае их участия в проходе через Керченский пролив.