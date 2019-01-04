"Соучастники преступления": в РФ грозят иностранным наблюдателям при проходе через Керченский пролив

Украинский катер / УНИАН

Иностранные наблюдатели, которые могут находится на украинских кораблях при проходе через Керченский пролив в Азовское море, будут рассматриваться как "соучастники преступления".

Таким образом член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о подготовке Киевом нового прохода кораблей ВМС через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.

По словам Клинцевича, любые противоправные действия в российских водах неизбежно встретят жесткое противодействие, а иностранные наблюдатели в данном случае будут рассматриваться как соучастники преступления, сообщает riafan.ru.

"Хочу предупредить: ни о каких иностранных наблюдателях в случае их присутствия на украинских судах, нарушивших российские границы, речи быть не может", — отметил он.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, а моряков взяли в плен.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.