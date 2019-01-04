"Соучастники преступления": в РФ грозят иностранным наблюдателям при проходе через Керченский пролив

4 января 2019, 11:01

В Совфеде отреагировали на планы Киева провести корабли в Азовское море.

Катер в море
Украинский катер / УНИАН

Иностранные наблюдатели, которые могут находится на украинских кораблях при проходе через Керченский пролив в Азовское море, будут рассматриваться как "соучастники преступления".

Таким образом член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о подготовке Киевом нового прохода кораблей ВМС через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.

По словам Клинцевича, любые противоправные действия в российских водах неизбежно встретят жесткое противодействие, а иностранные наблюдатели в данном случае будут рассматриваться как соучастники преступления, сообщает riafan.ru.

"Хочу предупредить: ни о каких иностранных наблюдателях в случае их присутствия на украинских судах, нарушивших российские границы, речи быть не может", — отметил он.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, а моряков взяли в плен.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Керченский пролив Азовское море Франц Клинцевич
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:47
Уселась на шпагаты и показала оголенную задницу: Волочкова возмутила сеть отдыхом на Мальдивах
11:41
В Чехии разразился скандал после слов главы МИД о чествовании Украиной ОУН и УПА Видео
11:18
"Ого, ну дождались!": Светлана Лобода показала совместное фото с Тиллем Линдеманном
11:13
Яценюк поздравил "друга Украины" с избранием спикером Палаты представителей Конгресса США Видео
11:07
"Есть животик!": Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности
11:05
В ПЦУ рассказали, какие церкви ее признают после получения томоса
11:01
"Соучастники преступления": в РФ грозят иностранным наблюдателям при проходе через Керченский пролив Видео
10:51
На Хортице провели флешмоб в поддержку взятых в плен на Азове украинских моряков: опубликовано видео Видео
10:48
"Вот это Потапу повезло!": Настя Каменских в бикини показала свою "попу как у Ким"
10:46
Тимошенко объяснила, почему в 2019-м власть должна учитывать интересы украинцев
10:36
Метели и сильный ветер: из-за мощного циклона в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:25
В МИД Польши рассказали, почему "убивает" Украину "Северный поток-2"
09:51
"Маленький Иисус сказал идти и побеждать": Жена Садового отличилась эксцентричным заявлением - опубликовано видео Видео
09:29
Епифаний рассказал, когда патриарх Варфоломей прибудет в Украину
09:29
После таких колядок не одарить грех: колядки на русском для детей и взрослых Видео
09:08
Стала известна неожиданная деталь кровавого убийства студенток-иностранок в Харькове Видео
08:48
Семенченко рассказал, почему и зачем отправился в Грузию с дипломатическим паспортом
08:35
Украина попала в ловушку бедности мнение
08:27
"Разбомбили и справились": В Сети появились снимки разрушенного боевиками поселка на Донбассе Фото
08:03
СБУ начала расследовать попытку госпереворота в Украине - СМИ
07:43
Не дает добро: Украинские таможенники "завернули" тираж рождественского послания патриарха Кирилла
07:41
Как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура Видео
07:30
В Нацбанке рассказали, сколько денег перевели в Украину заробитчане
07:13
День Анастасии 2019: как поздравить с Днем ангела Настю на словах и в прекрасных открытках Фото
06:58
Что ждет Украину в 2019-м? мнение
06:34
Астролог рассказал, у кого больше всего шансов выиграть выборы президента
06:06
Колядки 2019: найкращі пісні для дітей і дорослих Видео
05:31
Экс-депутат Госдумы сказал, что больше всего влияет на отношения Украины и РФ Видео
04:57
"Как фарфоровая куколка": Тина Кароль поразила сеть непривычной прической
04:20
Стало известно, как вычислить день духовного роста Видео
03:07
Украинская модель и подруга Ди Каприо похвасталась фигурой в мини-бикини
02:14
"Давала выпить и наркотики": монахиню обвинили в совращении девочки-подростка
01:36
День святой Анастасии: почему нельзя ходить по дому босиком и чем он важен для беременных Видео
01:21
"Про Крым мы забудем": астролог спрогнозировал перспективы избрания Тимошенко президентом Видео
01:00
Польский митрополит высказал недовольство в связи с автокефалией ПЦУ
00:38
"Новый год пережили": Никитюк предстала в интригующей позе на диване
00:16
Родственники решили похоронить Кельми тайно
03 января, четверг
23:50
В Керчи коммунальщики перестали вывозить мусор Фото
23:24
Рики Мартин с мужем в третий раз стали родителями
23:03
Озвучена процедура перехода УПЦ МП в ПЦУ после получения Томоса
22:37
Раскрыты важные подробности обрушения развлекательного центра в Новочеркасске Видео
22:21
"Кладем газопровод на их санкции": Киселев зачитал в эфире рэп Видео
21:55
Екатерина Варнава покрасовалась в образе сексуальной Красной Шапочки, опубликовано фото
21:49
Украинская таможня задержала тираж поздравления главы РПЦ
21:30
Стало известно, как правильно себя вести в солнечное затмение 6 января Видео
21:19
"Почему нет стоп-листа артистов": в Госдуме истерика из-за проукраинских звезд в новогоднем огоньке
20:46
В России рухнуло здание развлекательного центра Видео
20:27
В Крыму российских военных больше, чем во времена СССР – Ельченко
20:05
"Океан Эльзы" с оркестром: Святослав Вакарчук устроит благотворительный концерт Видео
19:51
СМИ раскрыли подробности ссоры Кельми с Пугачевой из-за "Ночного рандеву"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять