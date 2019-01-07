"Предвестие пришествия Антихриста": патриарх Кирилл рассказал, чем опасны современные гаджеты

Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

Современные гаджеты хороши и удобны, но несут в себе серьезную опасность.

Соответствующее заявление сделал глава РПЦ патриарх Кирилл в эфире российского телевидения. По его мнению, гаджеты опасны тем, что хороши в качестве средства контроля данным из одного источника. Это, в свою очередь, и чревато пришествием Антихриста.

"Контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род", — объяснил он.

Иерарх заявил о том, что в РПЦ не выступают против научного прогресса как такового, но крайне обеспокоены несомой им несвободой для людей.

Напомним, ранее патриарх Кирилл пожаловался на Порошенко в ООН и ОБСЕ, а также пришел в бешенство после передачи ПЦУ томоса об автокефалии.