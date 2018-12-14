Патриарх Кирилл пожаловался на Порошенко в ООН и ОБСЕ

Глава РПЦ патриарх Кирилл / ipress.ua

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал генеральных секретарей ООН и ОБСЕ обратить внимание на нарушения прав духовенства и верующих УПЦ МП.

Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - сказано в обращении.

Отмечается, что призыв также обращен к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Имеет место очевидная попытка использования церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе", - подчеркнул Кирилл.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет наградил орденом Святого Андрея Первозванного бывшего замдиректора ЦРУ Джека Девайна за помощь в создании независимой церкви.