"Они являются преступниками": в РФ пригрозили новыми жесткими задержаниями в Керченском проливе

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Россия намерена пресекать проходы кораблей через Керченский пролив, которые она посчитает незаконными, заявил член комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам "нарушителей" границы будут задерживать независимо от национальности "в прямом эфире", передает НСН.

"Никаких сенсаций, никакой бравады не будет. Пограничники в соответствии с российским законодательством обеспечивают границу РФ. Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы, какие-то другие национальности – они все являются в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы. Все это, исходя из сложившейся ситуации, увидят в прямом эфире. Нам это показывать ничего не нужно. Мы будем контролировать ситуацию и беспилотниками, и техническими средствами", - подчеркнул Клинцевич.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в Керченском проливе россияне, применив оружие, хотели спровоцировать украинских моряков на открытие ответного огня.