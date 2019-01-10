Полторак объяснил, как Россия хотела использовать атаку на украинских моряков в Керченском проливе

РФ хотела использовать атаку на украинских моряков в Керченском проливе для начала масштабной агрессии, полагает Степан Полторак / maritime-zone.com

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что в Керченском проливе россияне, применив оружие, хотели спровоцировать украинских моряков на открытие ответного огня, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии РФ против нашей страны.

Есть огромные угрозы украинскому государству со стороны России на сухопутной границе и на Азове, сосредоточена мощная группировка российских войск в оккупированном Крыму, рассказал чиновник в интервью Урядовому кур'єру.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина будет и в дельнейшем организовывать проход своих судов через Керченский пролив.

"…потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск — наши порты, где работает значительная часть экономики. Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений", — заявил собеседник.

Полторак подчеркнул, что открытое нападение на украинские военные корабли в нейтральных водах было для властей Украины неожиданным. "По моему убеждению, Россия ждала, что наши ребята откроют огонь, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии. Для этого она подготовила значительное количество техники, вооружений и личного состава на границе с Украиной", — сказал чиновник.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Наши моряки вместо этого действовали, не нарушая ни одной конвенции или международного договора. А военное положение стало средством защиты страны от возможного дальнейшего вторжения", — добавил министр.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.