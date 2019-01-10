"Обречены на неудачу": писатель-боевик Прилепин спрогнозировал раскол в РПЦ

Прилепин заявил, что в борьбе за церковь Россия проиграла Украине / kp.ru

Одиозный российский писатель Захар Прилепин, прославившийся сотрудничеством с боевиками ДНР, упомянул о надвигающемся расколе в рядах РПЦ.

В Facebook Прилепин пожаловался, что православные ресурсы записали его в экстремисты из-за того, что он открыто высказывает свою позицию.

"Я не знаю конкретно, что происходит в недрах РПЦ. Но предполагаю, что там идет точечная работа и торговля. "А вот это оставьте, а вон там не трогайте, а если вы нам так, то мы вам так". Такая стратегия обречена на неудачу. Мы проигрываем", - написал он.

Пособник боевиков поделился постом пользователя Николая Петрова, в котором разъясняются причины проигрыша РПЦ вследствие получения Украиной Томоса.

"А раскол теперь будет в России. Поскольку разных "диких попов" и расколов, мечтающих о каноническом статусе в России то же хватает. Так, что РПЦ будут бить больно и показательно", - написал автор.

Прилепин подчеркнул, что разделяет мнение автора публикации.

/ Фото: Facebook/Захар Прилепин

Напомним, в ДНР рассказали, что настоящей причиной бегства российского писателя Захара Прилепина с оккупированного Россией Донбасса стало то, что боевики "сели ему на хвост и прижали его ОПГ".