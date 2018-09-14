"Штатные ситуации": Прилепин прокомментировал сведения об разоружении своего батальона в "ДНР"

Захар Прилепин / "Комсомольская правда"

В РФ скандальный и одиозный писатель Захар Прилепин опроверг появившуюся накануне информацию об разоружении батальона боевиков "ДНР", в котором он был заместителем командира.

Соответствующее комментарий он дал российской газете "Взгляд".

"Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ – бои, взрывы – ничего этого нет. И въезд в ДНР мне никто не запрещал. Есть, что называется, штатные ситуации в силу некоторых сложностей, возникших при реорганизации армии ДНР. Никто никого не разоружает, проходит внеплановое совещание по всем этим поводам. Там просто был указ Александра Захарченко (убитого в результате взрыва 31 августа в Донецке − "Главред"), который вовремя не довели до командования батальона", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захара Прилепина внесли в "черный список" украинского Минкультуры, а власти Боснии и Герцеговины не пропустили его в страну.