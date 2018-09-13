В оккупированном Донецке россияне разоружают бывший "батальон" Прилепина

Многие СМИ подтверждают окружение и разоружение террористов / WarGonzp

В оккупированном Донецке неизвестные люди, предположительно, российские оккупационные войска, действующие в интересах ставленника Владислава Суркова - Дениса Пушилина, окружили и разоружают в районе гостиницы "Прага" бандитское формирование "Отдельный разведывательно-штурмовой батальон спецназа ДНР", более известное, как "батальон Прилепина".

Бандформирование разоружают в связи с тем, что его решено разогнать; террористы из состава "батальона Прилепина" сопротивления не оказали. Как и представителям других террористических вооруженных отрядов, бывшим "прилепинцам" поставлен выбор из двух вариантов - либо служба в бандформировании "1 армейский корпус Народной милиции ДНР", либо отставка после проверки и аттестации или по нежеланию воевать, сообщают протеррористические telegram-каналы и СМИ.

С "воцарением" в оккупированном Донецке сурковской марионетки Пушилина началась жесткая "оптимизация" террористических "войск" - так, целый ряд полунезависимых вооружённых формирований вроде "спецназа Миндоходов" и т.п. расформировывают, другие - сокращают в численности и лишают тяжёлого вооружения.

Впрочем, кое-что оставляют: в частности, пушилинцам не удалось разогнать неподконтрольный им так называемый "отряд особого назначения "Легион" при "МЧС ДНР".

Кстати, самому Прилепину, как и Казакову, Тимофееву, Трапезникову (бывшие "чиновники" при убитом Захарченко) закрыт въезд в марионеточную "республику".

Ранее в Донецке ликвидировали так называемое "министерство обороны ДНР".

Также ранее в "ДНР" ликвидировали пропагандистский канал "Оплот Донбасса", а его сотрудникам предложили искать другую работу.