"Не забудем, не простим": в "ДНР" ликвидировали "детище" Захарченко

/ novostimira.net

В "ДНР" ликвидировали пропагандистский канал "Оплот Донбасса", а его сотрудникам предложили искать другую работу.

Как отмечают "Ведомости Донбасса", канал известен своими фейками, грязными выпадами в адрес Украины и украинцев.

При этом в соцсетях жители оккупированной части Донбасса перефразировали любимую фразу "Оплота Донбасса", подчеркивая, что заказную информацию пропагандистскому ресурсу террористов не забудут и не простят.

"#Донецк. Телеканал "Оплот". Руководство сказало сотрудникам искать новую работу. Всех распускают", "Помним, помним, скорбим не забудем, не простим", пишут в соцсетях.

Напомним, ранее на "памятнике" Захарченко в Донецке нашли ошибку.