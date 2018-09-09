Россия упразднила в "ДНР" "Министерство обороны"

"Министерство обороны", впрочем, и так почти ни за что не отвечало / Online.ua

В марионеточной "республике" террористической республики "ДНР" решено упразднить так называемое "Министерство Обороны".

"Сегодня по нескольким источникам прошла информация, что Министерство обороны ДНР – упраздняется. Одна из причин – якобы Минские соглашения, по которым может существовать народная милиция, но не министерство обороны", – сообщил житель Донецка, журналист Сергей Белоус в своем Телеграм-канале.

Журналист добавил, что структура "Министерство обороны ДНР" с момента своего создания в 2015 году совершенно не играла роли в управлении террористической "армией". Реально силами террористов руководят из структуры "1-й армейский корпус Народной милиции".

"В компетенции МО остались лишь считанные роты, а также вопросы воинских наград и проведение публичных мероприятий (парадов, например)", – пишет Сергей Белоус.

Читайте также"Невменяемые "креативщики": в "ДНР" жителей пугают подбитым два года назад танком ВСУПо его словам, упразднение "Министерства обороны" поспособствует централизации военной сферы у сепаратистов, так как "все воинские подразделения, которые находились вне подчинения Корпусу или Внутренних войск "МВД" – будут поставлены перед выбором: или интеграция, или роспуск".

Напомним, ранее в "ДНР" ликвидировали пропагандистский канал "Оплот Донбасса", а его сотрудникам предложили искать другую работу.