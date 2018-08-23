Российского писателя - террориста "ДНР" Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Прилепин поплакался, что-де год назад получал в Боснии и Герцеговине премию - а тут такое / kp.ru

Российский так называемый "писатель", пособник террористов "ДНР" Захар Прилепин пожаловался, что его задержали на границе Боснии и Герцеговины, во время его поездки в боснийский город Баня-Луку на свое выступление, обосновав это "черным списком на въезд", в которые угодил и террорист..

"Ехал туда на выступление в Народной библиотеке, которое организовали мои друзья еще в марте этого года. И на переходе границы выяснилось, что я внесен в черный список. У меня даже есть бумага, где написано, что я представляю угрозу существованию государству и международным отношениям. И мне сказали, "Извините, пожалуйста", и не пустили меня", — заявил сам Прилепин, передают росСМИ.

Сам "писатель"-террорист прокомментировал ситуацию в своем Facebook.

Напомним, одиозный российский писатель и пропагандист Захар Прилепин заявил о том, что покидает "пост заместителя командира батальона армии "ДНР"".