Захара Прилепина внесли в "черный список" Минкультуры Украины

16 августа 2018, 14:22

Всего в перечень по состоянию на 15 августа внесены 140 российских деятелей культуры.

Опубликованы имена боевиков из &laquo;батальона Прилепина&raquo;
Захар Прилепин / kp.ru

Министерство культуры Украины внесло российского писателя Захара Прилепина в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности.

В перечень, опубликованный на сайте ведомства (обновляется. - Прим.), также попали еще два российских писателя: Александр Широкоради и Александр Тамоников.

В "черном списке" оказался одесский писатель и историк Лев Вершинин.

Всего в перечень по состоянию на 15 августа внесены 140 российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию Украины. Среди них - Никита Михалков, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Зураб Церетели и др.

Список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ и Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания.

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СНБО СБУ Минкультуры Захар Прилепин Нацсовет по ТВ и радиовещанию
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