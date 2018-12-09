"Сказочно лживый пи**рас": в "ДНР" назвали причину бегства Прилепина

Захара Прилепина назвали "лживым пи**расом" / kp.ru

Настоящей причиной бегства российского писателя Захара Прилепина с оккупированного Россией Донбасса стало то, что боевики "сели ему на хвост и прижали его ОПГ".

Как рассказал в соцсети пособник боевиков Степан Степанов, Прилепин "два года делал в ДНР бизнес с отжимщиками вроде "Ташкента".

"Сказочно лживый пи**рас. То есть пока он два года делал в ДНР бизнес с отжимщиками вроде "Ташкента" - дележа типа не было. А как только светоч уехал - началась делёжка

Напомню: уехал он потому, что наводящие в ДНР порядок граждане сели ему на хвост и прижали его ОПГ, который он пафосно именовал "батальоном".

Это чмо ни дня не воевало, а фоточки с "передовой' снимало в безопасном для своей писательской жопы месте аккурат подле свежевымытого джипа.

Как там кстати с торговлей оружием, а, писатель? Говорят, хорошо наколядовал, на усадьбу и гостиницу в Подмосковье хватило, да ещё осталось, поди", - говорится в сообщении пособника боевиков.

Ранее Прилепин заявил, что покидает должность замкомандира батальона боевиков "ДНР". После этого появилась информация, что батальон разоружили и распустили.