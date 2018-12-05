"Сейчас там не мое время": писатель-боевик Прилепин передумал воевать на Донбассе

Захар Прилепин уже не хочет воевать / kp.ru

Скандально известный российский писатель Захар Прилепин, который некоторое время воевал против Украины в рядах боевиков террористической ДНР, больше не хочет принимать участие в военных действиях.

В интервью словенскому телеканалу RTV он заявил, что самопровозглашенная республика фактически превратилась еще в одну область России с разборками и дележом бизнеса.

По словам Прилепина, убийство главаря боевиков Александра Захарченко спровоцировало в регионе кардинальные перемены.

Боевик добавил, что изначально поехал воевать на Донбасс, поскольку ожидал там получить свободу, поэзию и много музыки.

"Я чувствовал, что там весна. Сейчас там не мое время. И я перестал быть военным, я — гражданский человек", - сказал журналистам Прилепин.

Россиянин заявил, что батальон свой бросать не намерен, однако больше "не хочет воевать за интересы большого бизнеса" и "за капитализм".

Напомним, ранее Прилепин заявил, что покидает должность замкомандира батальона боевиков "ДНР". После этого появилась информация, что батальон разоружили и распустили.