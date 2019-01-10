Томос – на Рождество, а в НАТО Украине надо вступить на 9 мая – Невзоров

Александр Невзоров убежден, что Украина должна символично подтверждать свою свободу / wikipedia.org

Известный российский публицист Александр Невзоров отметил, что предоставление украинской церкви Томоса об автокефалии именно на Рождество весьма символично.

В рамках прямого эфира, опубликованного в YouTube, он заявил, что присоединение Украины к НАТО необходимо также сделать выдающимся и знаковым.

"Поскольку она свой Томос ухитрилась получить в аккурат к православненькому Рождеству, то думаю, что в НАТО ей надо вступить как минимум 9 мая. И это будет тоже очень красивым "подарком" России и лишним напоминанием о том, что Украина абсолютно свободна", - сказал публицист.

Как ранее сообщалось, Невзоров заявил, что единственно законной в православии считается деятельность Константинопольского патриарха, который вправе признавать легитимность церквей других стран. А РПЦ, по его словам, Томос никогда не получала.