Македония / Reuters

Парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Северную Македонию.

Как сообщает Reuters, за соответствующие поправки в Конституцию проголосовал 81 депутат из 120.

Этих голосов достаточно, чтобы изменить название страны.

В июне прошлого года главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

В рамках договоренностей Греция обязывается снять все свои возражения против вступления переименованной республики в ЕС и НАТО.

Соглашение положило конец спору, который длился между странами с 1991 года, портил их отношения и задерживал вступление балканского государства в ЕС и НАТО, членом которых является Греция. Причиной конфликта было название бывшей югославской республики, которое полностью совпадает с наименованием области на севере Греции.