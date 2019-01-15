В Дании арестовали четверых украинцев – МИД

В Копенгагене задержали четверых украинцев / Sputnik

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о задержании и аресте в столице Дании Копенгагене четверых граждан Украины.

Как сообщает УНН, украинцев задержали 8 декабря 2018 года, им была избрана мера пресечения в виде ареста на 17 суток до вынесения решения суда.

Как сообщили в МИД, задержанным представили государственного адвоката и переводчика, их права не нарушаются.

"Консульские должностные лица посетили задержанных в учреждениях временного содержания города Копенгаген. Посольство Украины в Королевстве Дания поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных, адвокатом и компетентными органами страны пребывания", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Симферополе арестовали адвоката украинских военнопленных моряков.