Дания продаст Украине три минных тральщика

Украина может купить в Дании три минных тральщика / forsvaret.dk

Украина может купить в Дании три минных тральщика. По данным Стокгольмского института изучения проблем мира, корабли обойдутся Украине 102 млн евро.

"Скорее всего в отчете речь идет о варианте противоминных кораблей по модернизированному проекту кораблей Standard Flex 300 - Standard Flex 300 MCM, которых было построено четыре единицы - Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Støren(P555), которые были выведены из состава Королевских ВМС Дании на протяжении 2010-2012 годов", - сказано в ежегодной книге об экспортных операциях по продаже оружия Стокгольмского института.

Отмечается, что серия из 14 многоцелевых малых корветов Standard Flex 300 строилась с 1985 по 1996 год для Королевских ВМС Дании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.