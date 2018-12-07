Адвоката украинских военнопленных моряков арестовали

Задержанные катера ВМС ВСУ в порту Керчи / Reuters

Адвокат Эмиль Курбединов, защищающий одного из задержанных в Керченском проливе украинских моряков, арестован на пять суток.

Такое решение принял Киевский районный суд оккупированного Симферополя.

Курбединова обвиняют в "пропаганде и публичной демонстрации символики террористической организации "Хизб ут-Тахрир". "Курбединова признать виновным и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Начало отбывания срока считать с момента задержания - 6 декабря", - сказал судья.

Курбединова задержали 6 декабря сотрудники Центра противойдействия экстремизму МВД РФ в аннексированном Крыму.

Он представляет интересы командира украинского катера "Никополь" Богдана Небылицы.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.