В Крыму задержали адвоката украинских моряков-военнопленных

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Сотрудники Центра противойдействия экстремизму МВД РФ в аннексированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, представляющего интересы плененных в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп БПП Рефат Чубаров.

"Только что звонили из Крыма: сотрудники оккупационного "центра противодействия экстремизму" задержали крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова", - написал Чубаров в Facebook.

По словам члена Меджлиса Эскендера Бариева, Курбединов защищает, в частности, украинских моряков-военнопленных.

"Адвокат Курбединов защищает как крымскотатарских, так и украинских политических заключенных в оккупированном Россией Крыму. Он также стал одним из адвокатов, занимающихся защитой украинских моряков-военнопленных", - написал Бариев в Facebook.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.