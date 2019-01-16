Парламент Британии не проголосовал за отставку Мэй

Британия пока не готова выходить из состава Евросоюза / Фото: Reuters

В Британии депутаты парламента проголосовал против вотума недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй.

Как сообщает ВВС, за отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Разница составила всего 19 голосов.

Премьер по итогам голосования предложила коллегам провести индивидуальные встречи, но попросила политиков конструктивно к ним подготовиться.

"Мы должны найти решения, которые смогут получить достаточную поддержку в парламенте", - подчеркнула Мэй.

В течение трех дней консерваторы во главе с премьер-министром должны представить альтернативный план Brexit.

Развитие событий по результатам провала голосования относительно выхода Британии из ЕС может иметь несколько дальнейших сценариев. Однако большинство из них ведут к отсрочке Brexit, который должен был состояться 29 марта 2019 года. В Евросоюзе уже заявили, что готовы дать Лондону отсрочку до средины лета.

Напомним, в Британии 15 января депутаты Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.

Как известно, процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.