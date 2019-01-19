Православная церковь в Западной Европе отказалась подчиняться Константинополю

Кирилл и Варфоломей стали на тропу войны / РПЦ

Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе отказалась перейти в подчинение Константинополю.

Как говорится в сообщении на сайте экзархата, многие священники и дьяконы архиепископии получили письмо из Константинополя с приказом "присоединиться к духовенству греческих митрополий" и "прекратить поминать своего собственного архиепископа". Такое сообщение священнослужители посчитали вмешательством во внутренние дела церкви.

В экзархате также напомнили, что его законным главой является архиепископ Хариупольский Иоанн, который также является действующим епископом Константинопольского патриархата. Отмечается, что он не отказывался от должности и не подавал прошения на покой, поэтому остается "центром соборности епархии".

"Де-факто, однако, мы бы не хотели, чтобы этот длительный и плодотворный период (нахождение в статусе экзархата Константинополя – ред.) закончился без непосредственной человеческой встречи между представителями нашей Архиепископии и властями Патриархата", — говорится в сообщении.

Напомним, священный Синод Русской православной церкви учредил патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии, ответив таким образом на действия Константинопольского патриархата в Украине.