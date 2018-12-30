Новые экзархаты РПЦ: эксперты объяснили, что стоит за решением Кирилла

Что стоит за решением Кирилла создать новые экзархаты РПЦ/ Архиепископ Солнечногорский Сергий (Чашин) / vladivostok.eparhia.ru

Создав свои экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре, РПЦ уже назначила экзархом "Сингапурским и Юго-восточно-азиатским" одного из самых близких "к телу" патриарха Кирилла архиереев – архиепископа Солнечногорского Сергия (Чашина).

Это один из самых влиятельных российских епископов, отмечает Telegram-канал Церквач.

"Новый титул владыки непременно разозлит Константинопольский Патриархат, в юрисдикции которого существуют митрополия Гонконга и Юго-Восточной Азии и Корейская митрополия. Их территории теперь почти совпадают, и на местах может быть конкуренция, особенно там, где местные власти симпатизируют Москве", – пишет Telegram-канал.

Читайте такжеДесятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и ВарфоломеяПо их данным, Сергий на новом месте смотрится органично: еще в 2016 году ему было поручено надзирать за приходами РПЦ в этих странах, а приход в Сингапуре он получил аж в 2007 году, неоднократно и с удовольствием навещая свою паству.

Однако имя и авторитет Сергию в РПЦ сделала не его азиатская миссия, а работа в должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии. Специфика этой работы предполагает постоянный контакт с патриархом и решение разных щекотливых вопросов, которые могут оказать серьезное влияние на судьбу большинства остальных архиереев.

"Должность помогла Сергию создать один из самых прочных кланов в РПЦ, и пока остается за Сергием. Временно – до тех пор, пока патриарх Кирилл не найдет ему замену. Решать российские вопросы из Сингапура будет непросто, так что патриарх уже присматривается к молодым и активным кандидатам. Среди фаворитов Кирилла — архиепископ Антоний (Севрюк), который имеет достаточный опыт, чтобы занять место Сергия", – отмечает Церквач.

И резюмирует: "Решение о переводе Сергия за границу, наряду с отставками престарелых митрополитов из старой гвардии, – это сигнал о том, что патриарха не устраивает текущий уровень управления РПЦ и он будет меняться".

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви – Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания – одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.