Настя Рыбка обратилась к олигарху Дерипаске с мольбой о прощении: опубликовано видео

20 января 2019, 09:27

Скандал с эскорт-девушкой Настей Рыбкой и путинским олигархом Олегом Дерипаской вышел на новый уровень.

Рыбка очередная
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) / "Ридус"

Скандальная сотрудница эскорта, гражданка Беларуси Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), обратилась к российскому олигарху Олегу Дерипаске с просьбой и мольбой о прощении.

"Олег Владимирович, я прошу прощения. Я — это орудие, люди воспользовались мной. Я не буду никаким образом больше компрометировать Дерипаску", — публично заявила она.

Напомним, Вашукевич и ее "секс-гуру" Александр Кириллов (Алекс Лесли) в начале минувшего года стали фигурантами расследования российского оппозиционера Алексея Навального  - проведенного по поводу вмешательства России в выборы в США  и участия в этом проекте российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько. Немногим позднее Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде - по подозрению в организации и проведении незаконных платных секс-тренингов. В конечном итоге, они практически год провели в тамошней тюрьме.

В январе 2019-го Рыбка и Лесли признали себя виновными. Им дали условный срок и выслали из страны.В аэропорту Шереметьево их задержали российские правоохранители - по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Сейчас они оба находятся в следственном изоляторе.

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