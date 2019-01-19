Настя Рыбка рассказала подробности своего задержания в Москве

19 января 2019, 01:01

Условия в российской тюрьме, по словам эскорт-дамы, можно назвать после Таиланда курортом.

Рыбка очередная
Рыбка пожаловалась на условия в тайской тюрьме / "Ридус"

Героиня расследования Алексея Навального об Олеге Дерипаске Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка рассказала о своем задержании в Москве и условиях содержания в тайской тюрьме.

"Мне сказали, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман", - цитирует женщину издание Московский комсомолец.

По словам Вашукевич, ее задержали с целью дачи показаний по уголовному делу в качестве свидетеля. Она сопротивлялась сотрудникам силовых структур, но безрезультатно.

Читайте такжеНастю Рыбку обвинили в изнасилованииРыбка добавила, что условия содержания в российской тюрьме посте тайской ей показались настоящим раем.

"Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры", – рассказала она.

По словам женщины, перед отъездом их с секс-тренером Алексом Лесли хотели задержать по подозрению в еще одном преступлении, однако спасло ситуацию вмешательство консула.

Как ранее сообщалось, Вашукевич и Кириллова депортировали из Таиланда после обвинения в нарушении законодательства страны и оглашения условного строка заключения.

Напомним, Рыбка и Лесли были арестованы в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга". Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве (в апреле они были оправданы), позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.

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Москва задержание арест тюрьма Таиланд Настя Рыбка Алекс Лесли Александр Кириллов Анастасия Вашукевич
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