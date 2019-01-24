"Куски тела будут таскать по Красной площади": эксперт спрогнозировал судьбу Путина

24 января 2019, 06:01

По словам Олега Соскина, кончина российского президента будет "ужасной".

Путин
Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путина, скорее всего, не доживет до суда, поскольку его уничтожат еще до того.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на Главреде.

"Путин вряд ли доживет до того момента, когда над ним будет суд. Сегодня он совершает такие преступления против людей (достаточно взглянуть лишь на пример украинских моряков, над которыми он лично издевается, а также десятки других политических заключенных, посаженных в российские тюрьмы), что я думаю так: скоро ему отольются эти слезы. У Путина будет очень тяжелая судьба. Он сам себя ведет к преждевременной кончине", - считает Соскин.

Эксперт прогнозирует, что кончина российского президента будет "ужасной".

"Путин точно не будет на скамье подсудимых. Его кончина будет совершенно другой - очень ужасной. Его уничтожат, как собаку. Если он и дальше себя так будет вести, может случиться и так, что куски его тела будут таскать по Красной площади, как куски падали. Слишком много крови на нем, слишком", - отметил он.

Соскин убежден, что рано или поздно "Мавзолей, все гробы и урны с прахом, которые лежат на Красной площади или вмурованы в кремлевскую стену, будут сожжены прямо там, на площади": "В том числе и мумия Ульянова-Бланка, бандита под именем Ленин".

Ранее аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей высказал мнение, что началу конца режима президента РФ Владимира Путина будут предшествовать общероссийские массовые протесты, первая волна которых произойдет в конце 2019 года - начале 2020-го.

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Россия Украина Владимир Путин Олег Соскин
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