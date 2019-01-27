Сенатор РФ внезапно согласился приехать в Киев на дуэль с нардепом из-за Скабеевой

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов / РИА Новости

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов согласился приехать в Киев на дуэль с принявшим вызов нардепом Бориславом Березой, который накануне толкнул российскую телепропагандистку Ольгу Скабееву.

Об этом Морозов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва.

"Это же официальная поездка в Украину. Буду обсуждать этот вопрос", - сказал Морозов.

По словам сенатора, если поездку не согласуют, он предложит третью страну в качестве места для дуэли.

Накануне Береза принял вызов члена Совфеда РФ, вызвавшего его на дуэль после инцидента со Скабеевой Нардеп пошутил, что в качестве оружия выбирает танк Т-72УА.

Позже Береза заявил, что ждет Морозова "в пятницу, 1 февраля, в 12.00 возле центрального входа Верховной Рады", где намерен "отвоспитать" его "вожжами, или оглоблей".