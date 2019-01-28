В Латвии зафиксировали рекордно низкую рождаемость в истории

Роддом в Латвии / Lauris Vīksne/ F64 Photo Agency

Рождаемость в Латвии неуклонно падает. Так в декабре Латвия завершила год своего 100-летия 1292 новорожденными.

Это абсолютный месячный антирекорд в истории страны, пишет Neatkarīgā.

1292 появившихся на свет малыша в декабре прошлого года — это тревожный сигнал о том, что скоро в стране будет рождаться менее тысячи детей в месяц.

Несмотря на утверждения статистики, что рост экономики Латвии является почти самым быстрым в мире, материально обеспеченных людей в стране слишком мало, чтобы поддерживать высокий уровень рождаемости по всей Латвии, отмечает издание. Для того, чтобы проиллюстрировать сокращение рождаемости в Латвии за последние три года, можно представить, что каждый год в течение полутора месяцев в стране не рождался бы ни один ребенок.

Издание отмечает, что старение и сокращение населения будет препятствовать поддержанию населенных пунктов страны, дорожной инфраструктуры, а также медицинских, образовательных и любых других услуг до приемлемого уровня. В таком случае властям страны для поддержания уровня рождаемости придется прибегнуть к увеличению имиграции.

Демографическая ситуация в Латвии близка к критической. Наряду с сокращением рождаемости в стране неуклонно растет смертность, в том числе от сердечных заболеваний и суицидов. Важную роль в отрицательной динамике также играет эмиграция.

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