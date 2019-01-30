Работодателей призывают массово сокращать рабочую неделю

Рутгер Брегман / Всемирный экономический форум

Снижение числа рабочих дней пойдет на пользу и компаниям, и их сотрудникам, поэтому миру следует задуматься о массовом переходе на 4-дневную рабочую неделю.

Об этом заявили в ходе Всемирного экономического форума в Давосе два авторитетных эксперта, сообщается на сайте международной организации.

"Я думаю, что у нас есть несколько хороших экспериментов, показывающих, что если вы сократите рабочее время, люди смогут более эффективно сосредоточить свое внимание, и будут производить столько же, часто с более высоком качеством и креативностью. К тому же, они более лояльны к организациям, которые готовы предоставить им возможность заботиться о своей жизни вне работы", – заявил Адам Грант, психолог из школы Уортон в Пенсильвании.

Экономист и историк Рутгер Брегман, автор книги "Утопия для реалистов", соглашается с этим и объясняет, что более короткая рабочая неделя на самом деле не настолько радикальная затея.

"В течение десятилетий все крупные экономисты, философы, социологи, все они верили, вплоть до 1970-х годов, что мы будем работать все меньше и меньше. Еще в 1920-х и 1930-х годах крупные предприниматели обнаружили, что если вы сократите рабочую неделю, сотрудники станут более продуктивными. Например, Генри Форд обнаружил, что если он сокращает рабочую неделю с 60 часов на 40 часов, его сотрудники станут более продуктивными", - сказал экономист.

Ранее, сотрудники "Американского института стресса" составили перечень рекомендаций для людей, подверженных выгоранию на работе. Исследователи утверждают, что кратковременно помочь перерабатывающим людям помогает поездка в путешествие или несколько отгулов – ради успокоения и снятия стресса.