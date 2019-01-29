"Крымчанин с гражданством РФ": в Москве суд арестовал обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым"

В Москве суд арестовал Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" / Скриншот видео с youtube.com

В столице России Москве Таганский суд избрал меру пресечения крымчанину с российским гражданством Денису Чуприкову, обвиняемому в хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Московский суд постановил, что возможный злоумышленник должен находиться под стражей до 27 марта, пишет Интерфакс.

По данным агентства, Чуприкова обвинили в хищении особо ценного предмета, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Обвиняемый заявил, что хочет воспользоваться 51 статьей Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого). В анкете Чуприкова говорится, что он уроженец Крыма, имеет гражданство РФ и является гендиректором ООО "Мегаполис".

Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Москве из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри. Крым". Позже правоохранители задержали подозреваемого в краже картины, нашли само полотно и сообщили, что возможному злоумышленнику 31 год.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.