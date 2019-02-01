Кража картины "Ай-Петри. Крым": выяснилось, кого и как наказали в Третьяковке

Из Третьяковской галереи после кражи картины "Ай-Петри. Крым" уволили хранителя / Скриншот видео с youtube.com

В московской Третьяковской галерее наказали хранителя зала, из которого похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Хранителя одного из залов Третьяковки уволили, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы галереи.

По сведениям агентства, заявление об увольнении хранителя было подписано во вторник, 29 января.

Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Москве из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри. Крым". Позже правоохранители задержали подозреваемого в краже картины и нашли само полотно.

Потом в похищении картины обвинили крымчанина с российским гражданством Дениса Чуприкова, в Москве Таганский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.