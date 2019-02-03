После выхода из ракетного договора США добавили к флоту атомную подлодку

США запланировали пополнить свой флот 48 атомными подлодками / Фото: mirnews.su

Ударная атомная подлодка "Южная Дакота" пополнила 3 февраля численные ряди флота США.

Как сообщает Интерфакс, в боевой состав ВМС США подлодка была принята в ходе церемонии в городе Гротон штата Коннектикут.

Отмечается, что у современной субмарины 12 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, которые размещены в ракетных шахтах диаметром около 2,2 м с пусковыми установками барабанного типа. Звукопоглощающее покрытие корпуса делает двигательную установку малошумной.

Читайте такжеВ Госдепе высмеяли новейшую ракету ПутинаБлагодаря технологиям и инновациям в конструкции этой подлодки увеличена огневая мощь, маневренность и скрытность. У данного типа подлодок скорость − более 25 узлов и способность находиться на боевом дежурстве − несколько месяцев.

"Южная Дакота" — многоцелевая атомная подводная лодка. 17-я в классе "Вирджиния" и 7-я из 8-ми подлодок этого типа в модификации Block III.

Постройка судна обошлась американскому флоту в 2,7 млрд долларов. В будущем США запланировали создать 48 субмарин класса "Вирджиния", из них 33 будут спущены на воду до 2030 года.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.