Эксперт раскрыл, кому подражает Путин

Владимир Путин подражает Иосифу Сталину, полагает эксперт / Reuters

Эксперт по вопросам международных отношений Валерий Кравченко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин очень хочет быть похожим в своих действиях на советского диктатора Иосифа Сталина.

Главе России для сходства со Сталиным не хватает большой и победоносной войны, рассказал аналитик Обозревателю.

По словам собеседника, если большая война действительно начнется, она вряд ли будет победоносной для кого бы то ни было, особенно если речь идет о ядерной войне.

"Путин очень хочет быть Сталиным. Он все делает для того, чтобы этот образ лидера, который объединяет нацию, который побеждает, фактически был для него удобным…", — сказал Кравченко.

Ранее российский журналист Аркадий Бабченко выразил мнение, что между Украиной и Россией еще будет большая война, РФ попытается продвинуться дальше.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.