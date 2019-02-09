Между Украиной и Россией еще будет большая война — журналист

Журналист полагает, что между Украиной и РФ будет большая война / radiosvoboda.org

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что между Украиной и Российской Федерацией еще будет большая война.

РФ попытается продвинуться дальше, рассказал аналитик в эфире радио Эхо Москвы.

По словам собеседника, в случае агрессии, он может воевать на стороне украинского государства.

"...Не знаю, если Россия нападет на Украину, чему я даю большую степень вероятности, я думаю, что большая война еще будет… Может быть, я возьму семью в охапку и побегу дальше... Может, уеду. Может, пойду воевать…", — заявил Бабченко.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.