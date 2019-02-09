Шведский журналист назвал Украину виновной в инциденте в Керченском проливе

Журналист считает, что Россия господствует в Керченском проливе / maritime-zone.com

Шведский журналист Стефан Линдгрен поддержал Россию в конфликте в Керченском проливе и заявил, что Москва действовала в рамках международного права.

Линдгрен сделал детальный разбор произошедшего, статья опубликована в издании Nyhetsbanken.

Журналист заявил, что в западных СМИ все материалы на эту тему написаны в ключе обвинения России, однако он с таким положение вещей не согласен.

Автор статьи пишет, что украинские суда подошли к Керченскому проливу без предупреждения и отказались следовать требованиям пограничников, что было нарушением закона. Журналист также подчеркнул, что из-за провокаций российская стороны была вынуждена начать стрельбу на поражение и арестовать корабли.

По мнению Линдгрена, Украина нарушила условия для мирного прохода судов через пролив и везла запрещенный груз – оружие. Он констатировал, что в конвенции 1958 года о территориальных водах, принятой Россией и Украиной, сказано, что прибрежные государства сами устанавливают процедуру прохода иностранных судов в акватории своих прибрежных вод.

Как ранее сообщалось, в результате блокады Россией Азовского моря Украине нанесен ущерб на сумму около 10 млрд грн.