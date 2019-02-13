Ведущий росТВ назвал причины изгнания из студии украинской журналистки Соколовской

В России пригрозили не приглашать Соколовскую / МедиаНяня

Ведущий передачи "Кто против?" на телеканале Россия-1 Сергей Михеев пояснил, что в грубой форме выгнал украинскую журналистку Янину Соколовскую из студии, поскольку она заявила, что российские спецслужбы причастны к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

"Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил", - цитирует его Федеральное агентство новостей.

Ведущий заявил, что больше не намерен приглашать Соколовскую в прямой эфир, поскольку она там "на фиг не нужна".

По словам Михеева, ему приходится терпеть выходки украинских экспертов, поскольку их не так много. Ведущий намерен периодически удалять гостей из Украины, если их поведение превратится "в базарное хамство с каким-то невероятным апломбом в сочетании с оскорбительными для большого числа россиян тезисами".

Напомним, в начале осени 2018-го российский телеведующий Андрей Норкин выгнал с эфира украинского эксперта, пожалев вдогонку, что не может "дать тому п*зды".