В ЕС заговорили о создании в Европе системы ПРО с участием Украины

16 февраля 2019, 23:17

В Европе задумались о создании прочного оборонительного союза.

Система ПРО
В Европе могут создать систему ПРО с участием Украины / twitter.com/shaphagha

В Европе может быть создана система противоракетной обороны с участием Украины, заявил кандидат на пост президента Европейской комиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о проблемах единства Европы, он высказал идею о необходимости создания прочного оборонительного союза.

"Сейчас мы наблюдаем прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если бы мы, немцы, французы, предложили друзьям в Польше, Латвии и также Украине - только представьте - мы бы создали вместе систему противоракетной обороны для Европейского Союза", - подчеркнул политик.

По его словам, это была бы система не для наступательных военных операций, а именно для самообороны.

"Я думаю, что это (создание системы ПРО) - первый шаг к настоящему европейскому оборонному союзу", - отметил Вебер.

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Он также добавил, что это стало бы настоящим шагом к осознанию Польшей, Латвией и Украиной, что они действительно могут доверять Германии и Франции, передает УНИАН.

"Это предложение, это мнение. Я бы сказал, что это бы помогло восстановить единство Европы снова, если бы мы осуществили следующие шаги в обороне", - подчеркнул Вебер.

Напомним, США со 2 февраля вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.

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Евросоюз Украина Европа система ПРО
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