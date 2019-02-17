"Бригада дебилов": муж Скабеевой ответил украинским СМИ на "сливной бачок"

Рот Ольги Скабеевой сравнили со сливным бачком / Скриншот

Российский пропагандист Евгений Попов, которого во время Мюнхенского конференции вогнали в ступор вопросом о его супруге и напарнице по эфиру Ольге Скабеевой, прервал молчание и заявил о том, что якобы ответил на вопрос украинских СМИ.

Попов назвал произошедшее с ним провокацией, а задававших вопрос представителей Прямого "агитбригадой Порошенко".

"Привет, ребята! Задаёте много вопросов про дебилов из порошенковской агитбригады. Отвечаю. Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире. Расслабляемся. Отличных выходных!" – написал российский пропагандист в Telegram-канале.

Напомним, ранее Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины.