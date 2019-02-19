Кража картины из Третьяковки: крымчанин объяснил, зачем украл полотно Ай-Петри. Крым

Денис Чуприков сказал, что хищением картины из Третьяковки хотел привлечь к себе внимание / Скриншот видео с youtube.com

Крымчанин с российским гражданством Денис Чуприков, арестованный по обвинению в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из московской Третьяковской галереи, утверждает, что своим поступком хотел привлечь к себе внимание.

Обвиняемый в хищении полотна утверждает, что полностью осознал свою вину и чистосердечно раскаивается, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала Мосгорсуда, в котором рассматривали апелляцию на арест.

"…хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", — заявил Чуприков. Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Москве из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри. Крым". Позже правоохранители задержали подозреваемого в краже картины и нашли само полотно. Таганский районный суд Москвы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.