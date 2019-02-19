"Доступная шлюха": скандальный политолог на росТВ обругал украинскую телеведущую

19 февраля 2019, 20:37

Очередной гневно-экспрессивный инцидент произошел в российской пропагандистской передаче.

Ковтун
Вячеслав Ковтун / i-korotchenko.livejournal.com

Скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун, постоянно участвующий в пропагандистских передачах на российском телевидении, грубо обругал известную украинскую журналистку и актрису Янину Соколову.

Негодование и ярость Ковтуна, которые он проявил во время пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", вызвал стиль ведения Соколовой сатирического YouTube-проекта "Вечер с Яниной Соколовой" и тот факт, что она употребляет там нецензурную лексику.

"Матерящаяся женщина в мужском сознании — это доступная шлюха. Мат возможен только во время боли, во время секса и во время драки. Все остальное, то, что она так себя ведет — это помимо нее. Я ответил, больше я говорить о ней не буду!", — гневно высказался он.

Соколова
Янина Соколова / Детектор медиа

Напомним, ранее сообщалось о том, что на российском телевидении разразились угрозами территориям Украины. Позднее бывший нардеп на росТВ капитально сел в лужу из-за истории Украины.

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Украина РосТВ нецензурная брань Ковтун Янина Соколова нецензурная лексика
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