Путин строит новые газопроводы - OilPrice

21 февраля 2019, 03:45

Северный поток-2 и Турецкий поток являются частью концепции Москвы по лишению Украины стратегического статуса страны-транзитера.

Северный поток
Северный поток / Интерфакс

Российский сырьевый гигант Газпром вложил миллиарды в расширение и диверсификацию своей трубопроводной инфраструктуры в Европе посредством Турецкого потока и Северного потока-2.

Как пишет OilPrice, Северный поток-2 долгое время был в центре внимания критиков, в то время как Турецкий поток оставался незамеченным. Оба трубопровода планируется завершить в 2019 году. В случае с Турецким потоком, точка входа газопровода в Европе пока не определена.

Читайте такжеСеверный поток-2 долгое время будет наполовину пустым – СМИПроект состоит из двух труб общей мощностью 31,5 млрд кубометров. Одна труба предназначена для внутреннего турецкого рынка, а вторая для европейского рынка. У Газпрома есть несколько вариантов точек входа в Европу: на западе, в Греции и Италии, или на севере, в Болгарии, и в сторону Австрии. Газпром намеренно создает эту неопределенность, чтобы максимизировать свои финансовые выгоды и достичь политических целей Кремля.

Стратегические последствия

С экономической точки зрения Турецкий поток - не самый логичный вариант для доставки российского газа в Европу из-за существующей инфраструктуры в Украине. Некоторые страны, однако, получат выгоду от проекта. Например, прямой доступ Турции к российскому газу снизит затраты из-за отсутствия транзитных сборов, которые будут оплачиваться другими странами.

Газпром как контролируемая государством компания должна также учитывать стратегические цели Кремля. Революция 2014 года в Украине создала беспрецедентный кризис между Россией и ее бывшим союзником. Таким образом, основная цель Турецкого потока - лишить Украину ее стратегической ценности и столь необходимых доходов от транзитных сборов. Прогнозируется, что страна может потерять до 3% своего ВВП, если транзит через Украину сократится с 90 млрд кубометров в год до примерно 10-15 млрд кубометров в год.

Церковь и газ

Читайте такжеВ Украине оценили угрозу от "Турецкого потока"Политика будет основным фактором в окончательном решении Газпрома относительно Турецкого потока, а политический кризис между Украиной и Россией перешел из материального мира в духовный. Исторически Православная Церковь в Украине находилась под властью Русской Православной Церкви в Москве, но сейчас провозгласила свою независимость, которую санкционировал Вселенский Патриарх Варфоломей.

В то время как Греция и Россия по-прежнему поддерживают тесные политические связи, а Афины предложили расширить Турецкий поток на свою территорию, религиозный конфликт может иметь серьезные политические последствия. Волкан Оздемир, глава находящегося в Анкаре Института энергетических рынков и политики (EPPEN), предположил, что "русские больше предпочитают болгарский вариант, а не греческий".

Болгария включает "зеленый свет"

Из-за фиаско Южного потока, Болгария упустила значительную экономическую возможность. И теперь Турецкий поток предоставляет возможность получить стратегическое и финансовое преимущество и восполнить все пробелы. Болгария не ждет, пока Газпром сделает ей предложение. Вместо этого София удвоила свои усилия по расширению Турецкого потока и получению российского газа для внутреннего рынка и за его пределами.

Читайте такжеБолгария и Россия построят газопровод в обход УкраиныБулгартрансгаз объявил об успешном завершении испытаний по расширению болгарской газотранспортной сети из Турции в Сербию. Это означает, что пропускная способность будущего трубопровода была забронирована на 20 лет. После положительных результатов, национальная транспортная компания приняла окончательное инвестиционное решение по проекту стоимостью 1,4 млрд евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия газопровод Турецкий поток Владимир Путин Северный поток-2 иносми
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:32
"Нескромно ох*енно": Тина Кароль удивила сеть полуголым фото
04:05
Курс доллара и евро в Украине покатился по наклонной Видео
03:45
Путин строит новые газопроводы - OilPrice
03:31
Интим-забавы: Какие секс-игрушки сильнее всего популярны у украинцев
03:05
В Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий Видео
02:57
"Какая зайка!": экс-участница "Танцев со звездами" завела сеть фото в нижнем белье
02:33
"Залетела?": Леся Никитюк заинтриговала фотографией
02:20
В Симферополе загорелся завод пластмасс: названа возможная причина пожара Фото Видео
01:01
Суперлуние 2019: американец показал фото Луны, сделанное из 50 тысяч ее снимков Фото Видео
00:47
Какой праздник 21 февраля: как привлечь богатство на год и что нельзя делать Видео
00:39
Покупка Турцией С-400 приведет к необратимым последствиям в связях с США – Голос Америки
00:26
В Украине появилась новая профессия
00:20
Стали известны важные подробности масштабного пожара на заводе в Крыму Фото Видео
00:09
Луценко рассказал, когда дело о расстрелах Небесной Сотни уйдет в суд Видео
20 февраля, среда
23:53
"Пейзажи, модели, обнаженка": В сети показали красивейшие черно-белые эротические фото Фото
23:29
Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе
23:01
Украина анонсировала производство собственной РСЗО
22:29
В РФ прокомментировали реакцию НАТО на угрозы Путина
21:56
Путин предупредил россиян о возможном отключении интернета
21:30
Российские журналисты достали-таки Порошенко и взяли у него интервью
21:11
"Секс хлестал через край": в Сеть выложили серию эротических фото позднего СССР Фото
20:49
"Баба уже помешалась": В эфире росТВ показали танцующую и поющую матку - опубликовано видео Видео
20:48
Венесуэла закрыла морскую и воздушную границы
20:25
Военный эксперт спрогнозировал последствия возможного нападения России на Украину
20:13
Ученые рассказали, как сексуальная ориентация связана с риском для организма
19:44
Завяли помидоры: Леди Гага отменила свою помолвку
19:25
"Я заскучал": Пилот-шалун нарисовал в воздухе пенисы
19:12
Порошенко выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом
18:57
Украинскую игру Metro: Exodus взломали через пять дней после выхода
18:15
В Киеве пенсионер три года живет на дереве
18:03
НАТО жестко ответило на угрозу Путина взять на прицел США
17:15
ГПУ открыла дело о госизмене против экс-министров обороны страны
16:59
Россию больше не интересует Северная Корея – East Asia Forum
16:56
Власти решили "осчастливить" киевлян новыми тарифами на свет и тепло Видео
16:49
Гость Путина рухнул на пол перед началом его выступления
16:44
Привел к успеху: Аваков назначил рядового копа на генеральскую должность - опубликовано фото
16:20
Порошенко наградил своего советника-спичрайтера Крестом Мазепы
16:09
"Путину нужна ваша страна": экс-президент Польши предрек Украине печальное будущее
15:44
"А ребенок с кем?": Светлану Лободу застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной Видео
15:35
Макаревич диагностировал идиотизм у большинства населения Земли
15:29
"Прикрывает живот": Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности
15:21
Эксперт оценил ущерб ВСУ от взрывов на складах боеприпасов
15:16
В The Macallan Dinner титулованный шеф-повар из Испании представит в Киеве баскскую кухню новости компании
15:09
Политтехнолог рассказал о ботоферме администрации Порошенко
14:59
Спустя 5 лет после революции на Майдане, у украинцев может лопнуть терпение – Newsweek Polska
14:56
Новый альбом Аврил Лавин Head Above Water: рецензия Видео
14:52
Смертельная политика: Депутату-"радикалу" впаяли многолетний срок за убийство "свободовца"
14:46
Настя Каменских открыто рассказала о своих сексуальных предпочтениях Видео
14:31
Юрий Романенко: Самое страшное, что делает Порошенко – воссоздает путинскую модель государства
14:16
"Не знаю, что он там с этим мальчиком делал": эксперт раскрыл секреты политтехнологий Порошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться