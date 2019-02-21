"Вы – убийцы украинцев!": Порошенко ответил на вопрос росСМИ

Порошенко пытался объяснить россиянину ситуацию с украинскими моряками, но безуспешно / Фото: скриншот из видео

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко пересекся с журналистом одного из российских пропагандистских телеканалов.

Россиянин спросил об арестованном руководителе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском. Порошенко указал на украинских моряков, которых Россия захватила в плен. Видео опубликовано в Twitter.

"24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы – агрессор, вы - нарушитель международного права, и вы и ваш лидер - убийцы украинцев", - сказал глава государства.

Россиянин не отреагировал на ответ президента и снова спросил об освобождении Вышинского. Но Порошенко не стал продолжать беседу, проигнорировал реплику журналиста росСМИ и ушел.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности охранник президента Петра Порошенко оттолкнул журналиста российского пропагандистского телеканала Россия-1, попытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.