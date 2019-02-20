Российские журналисты достали-таки Порошенко и взяли у него интервью

Российским журналистам все-таки удалось поговорить с президентом Украины Петром Порошенко в кулуарах ООН.

Об этом сообщил ведущий пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия-1 Евгений Попов в Instagram.

"Первое интервью Порошенко российским СМИ. Подробности завтра. Валя Богданов - красавчик!" - написал Попов.

Он также приложил скриншот с монитора, где Порошенко стоит перед микрофоном корреспондента российского телеканала.

instagram.com/popovrtr

На Мюнхенской конференции по безопасности охранник президента Петра Порошенко оттолкнул журналиста российского пропагандистского телеканала "Россия-1", попытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.

Пропагандисты пытались задать вопрос проходящему мимо Порошенко, на что он ответил: "Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной".